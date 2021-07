UPDATE Judetul Constanta: Se opreste apa in localitatea Plopeni!

Atentie, se opreste apa in localitatea Plopeni Miercuri ndash; 21 iulie 2021, in intervalul orar 09.00 ndash; 17.00, furnizorul de energie electrica va sista alimentarea cu energie in localitatea Plopeni din judetul Constanta, pentru efectuarea unor lucrari de modernizare,… [citeste mai departe]