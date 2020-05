Prim-ministru Ludovic Orban a declarat, sambata, ca informatia privind posibilitatea unei remanieri guvernamentale reprezinta "o minciuna gogonata", subliniind ca in momentul de fata nu exista nicio discutie in acest sens. "O minciuna gogonata. E a nu stiu cata stire falsa care a fost lansata in special de un site de stiri - nici macar nu ii pronunt numele. Rog reprezentantii media, atunci cand vor sa difuzeze o informatie care ma priveste, sa ma sune. Toti jurnalistii ma cunosc, stiu ca raspund la telefon, stiu ca spun adevarul. Si ii rog sa ma sune pe cei care sunt jurnalisti. Pe cei care vor…