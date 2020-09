Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu se teme de o reluare a votului la motiunea de cenzura depusa "neconstitutional" de PSD, adaugand ca social-democratii "n-au fost in stare" sa asigure cvorumul la dezbaterea acesteia.

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni, dupa suspendarea ședinței in care trebuia votata moțiunea de cenzura din lipsa de cvorum, ca social democrații nu mai iau in calcul sa voteze moțiunea in sesiunea ordinara care va incepe marți, 1 septembrie. Anterior, președintele PSD declara…

- Premierul Ludovic Orban spune ca, din punctul sau de vedere, moțiunea este „consumata”, dar ca problema trebuie tranșata de Curtea Constituționala. „Moțiunea a fost depusa in sesiune extraordinara, a fost dezbatuta și acum urmeaza dezbaterea in alta sesiune extraordinara. Din punctul nostru de vedere,…

- Luni, incepand cu ora 14.00, va avea loc ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea si votul asupra Motiunii de cenzura initiate de 205 deputati si senatori. Pentru ca ședința de plen sa se desfașoare, este nevoie de prezența a cel puțin 233 de parlamentari, astfel incat sa…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat dupa ședința Consiliului Politic Național al PSD ca este intrunit numarul necesar de voturi astfel incat moțiunea de cenzura sa treaca, chiar și fara sprijinul UDMR, pe 31 august. 233 de voturi sunt necesare pentru ca Guvernul condus de Ludovic Orban sa pice."In…

- Ludovic Orban are zilele numarate in fruntea Guvernului! PSD a anunțat ca marți se va decide ziua in care se va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului PNL, a doua din acest an, dupa ce prima a avut un succes istoric, fiind votata de 261 de parlamentari, lucru nemaiintalnit in Romania. La Timișoara,…

- Orban a reamintit ca parlamentarii PNL au despus la CCR o sesizare prin care au invocat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament referitor la motiunea de cenzura. "Din punctul nostru de vedere, motiunea de cenzura nu poate fi depusa decat in sesiune…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii…