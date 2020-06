Premierul Ludovic Orban a declarat ca teatrele si restaurantele vor fi redeschise "cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic", adaugand ca nu se hazardeaza sa faca "niciun pronostic".



"Cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic, nu ma hazardez sa fac niciun pronostic. Dupa opinia mea, trebuie sa asteptam, sa urmarim evolutia epidemiei. Exista o crestere evidenta a numarului de cazuri, aceasta crestere a numarului de cazuri, atentie, este distribuita aproape uniform in tara, nu avem niste focare in anumite judete, ci este vorba de o distributie in comunitate in…