- Restaurantele s-ar putea redeschide, daca specialiștii vor decide ca evoluția cazurilor noi de COVID permite acest lucru. Guvernul este presat de patroni sa ia o decizie dar si de vremea care nu va mai permite funcționarea teraselor.

- Ludovic Orban a anunțat ca, cel mai probabil, in cursul acestei saptamani se va decide redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor. Totul, cu respectarea anumitor condiții: locuri libere, distanțare sociala și purtarea maștilor.”Dezbatem in cursul acestei saptamani. In cursul…

- Ludovic Orban a anuntat ca a solicitat o evaluare a specialistilot din grupul tehnic privind redeschiderea restaurantelor. Premierul a adaugat ca va avea in aceasta saptamana o intalnire cu reprezentantii din industria HoReCa pentru a discuta aspecte despre subiect, iar in cursul acestei saptamani va…

- Cand se deschid restaurantele. Declarația ministrului Economiei Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca restaurantele vor ramane inchise, ”atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase”. Cu toate acestea, ministrul se declară optimist şi afirmă că…

- "Atata timp cat nu vedem o respectare a regulilor pe terase, acolo unde raspandirea e mai putin periculoasa, este mai putin iminenta, nu putem vorbi de deschiderea restaurantelor in interior. Eu totusi, sper, ca proprietarii restaurantelor, teraselor sa inteleaga ca e mai bine sa respecte regulile…

- Restaurantele raman inchise in perioada urmatoare, potrivit anunțului facut de premierul Ludovic Orban, care a anunțat controale drastice peste tot unde exista informații ca regulile pentru prevenirea raspandirii coronavirusului sunt incalcate

- Intrebat, vineri, intr-o conferința de presa, la Tulcea, daca urmeaza, in 15 iulie, o noua relaxare a restricțiilor, premierul Ludovic Orban a spus ca obiectivul este limitarea raspandirii virusului, care „nu se poate face in condițiile revenirii aproape la normal”.

- Incepand cu 1 iulie, vor fi relaxate o serie de alte masuri de restrictie. Chiar daca redeschiderea incintelor restaurantelor si a piscinelor acoperite este asteptata de multi romani, acest lucru este incert. Seful ANSVSA spune ca nu poate avansa o data la care restaurantele vor fi deschise.…