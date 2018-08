"Au taiat de la institutii care nu sunt sub controlul lor. Ei de fapt isi doresc sa captureze statul roman si atunci cand nu reusesc sa puna mana pe niste institutii, le faulteaza la buget. In primul rand eu nu am inteles de ce rectificarea bugetara nu a fost prezentata de ministrul Finantelor. Vazand ceea ce a citit Viorica Dancila, am inceput sa inteleg de ce ministrul Finantelor nu a prezentat el. Probabil domnul Valcov daca ii dadea sa citeasca lui Eugen Teodorovici, probabil se mai ..., pe cand Viorica Dancila a inghitit pe nemestecate.

Sunt cateva lucruri aici care pe mine ma lasa…