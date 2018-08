Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a precizat joi, la Palatul Victoria, ca exista reduceri ale bugetelor unor institutii, dar reducerea s a facut doar acolo unde a existat un grad scazut de utilizare a banilor alocati, informeaza Antena3.ro. Printre cei care sunt afectati de taierea bugetara se afla si seful…

- Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de guvern, ca in aceasta seara va prezenta proiectul de rectificare bugetara, urmand ca ordonanta de rectificare sa fie adoptata dupa minivacanta de Adormirea Maicii Domnului. Premierul sustine ca este vorba despre o rectificare pozitiva…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca la ora 19.00 va prezenta detaliile rectificarii bugetare, care va fi pozitiva si care va fi facuta in a doua jumatate a lunii august. ”Avem o rectificare bugetară pozitivă. Avem venituri în plus la bugetul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca prima rectificare bugetara din acest an este pozitiva si ca proiectul va fi adoptat de Executiv in a doua jumatate a lunii august. Prim-ministrul va prezenta, joi, la ora 19.00, la Palatul Victoria, detaliile rectificarii bugetare,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Toplița, in județul Harghita, ca liberalii au adresat Guvernului solicitarea ca la rectificarea bugetara sa compenseze pierderile suferite de bugetele locale in urma revoluției fiscale.“Noi solicitam ca acest Guvern sa iși respecte programul…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca liberalii au adresat Guvernului solicitarea ca la rectificarea bugetara sa compenseze pierderile suferite de bugetele locale in urma așa-zisei revoluții fiscale, informeaza Mediafax.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Toplita, in judetul Harghita, ca liberalii au adresat Guvernului solicitarea ca la rectificarea bugetara sa compenseze pierderile suferite de bugetele locale in urma revolutiei fiscale.

- Guvernul german si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu declaratiile antieuropene facute de membri ai noii coalitii de guvernare din Italia, iar Federatia Industriilor de Germania (BDI) i-a cerut Romei sa respecte tratatele Uniunii Europene (UE) si regulile privind bugetul zonei euro, informeaza…