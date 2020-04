Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de lege aprobat joi in Parlament privind interzicerea exportului de busteni are acelasi continut cu un alt proiect depus de PNL in 2017, dar care a fost "tinut la sertar" la Camera Deputatilor, sustinand ca exista "o dorinta de parazitare" in legatura cu modificarea in Parlament a ordonantelor de urgenta emise de Guvern.



Prezent joi seara la postul B1 TV, Ludovic Orban a fost intrebat despre proiectele de legi votate recent in Parlament prin care sunt modificate ordonantele de urgenta ale Guvernului.



"Chiar si astazi am avut…