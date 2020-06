Premierul Ludovic Orban a declarat ca in privinta prelungirii starii de alerta el si Guvernul au actionat conform legii si a adaugat ca "asa-zisa opozitie, care de fapt detine o majoritate, de moment, in Parlament, instiga la nerespectarea regulilor". "Eu am actionat in conformitate cu legea. Guvernul, la propunerea ministrului de Interne si a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si in baza evaluarilor facute de specialisti, a adoptat hotararea de guvern de prelungire a starii de alerta, pe o perioada de 30 de zile. Este clar pentru oricine ca este necesara mentinerea starii de alerta,…