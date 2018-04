Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Brasov, ca nu exista niciun lider al PSD care sa fi atacat formatiunea liberala la fel de mult precum a facut-o senatorul Daniel Zamfir, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a fost propusa excluderea sa din partid. ''Am…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri seara ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, acuzand faptul ca Romania risca sa piarda doua miliarde de euro bani europeni "din cauza incapacitatii actualului Guvern de a respecta minimele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul "cel mai potrivit", cand va considera ca Guvernul este in "cea mai proasta situatie" si sunt cele mai mari sanse ca aceasta sa treaca.

- USR depune moțiune impotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature, in urma anunțului privind cererea de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Uniunea Salvați Romania recurge la instrumentul pe care…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

