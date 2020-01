Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca nu a existat in nicio dezbatere din PNL si cu presedintele Klaus Iohannis varianta ca el sa-si depuna mandatul in vederea declansarii alegerilor anticipate, mentionand ca nu pleaca "de pe campul de lupta". "A existat o intreaga dezbatere. Aceasta varianta nu a fost analizata nici in partid, nici in dezbaterile dintre partid si presedintele Romaniei. Este un subiect fals. Presedintele Romaniei a fost intrebat pe tema aceasta si a dat un raspuns. Pentru mine perpetuarea unor astfel de teme, care pornesc de la niste fake news-uri, stiri false, niste minciuni,…