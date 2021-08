Ludovic Orban a declarat ca in sedinta coalitiei s-a discutat si despre Planul de investitii “Anghel Saligny”. “Colegii de la USR PLUS au formulat propuneri legate de introducerea de standarde de cost. Stim ca se finanteaza investitii in infrastructura de apa-canal, gaz si infrastructura rutiera. Deci solicitarea de introducere de standarde de cost, de asemenea, procedura transparenta cu infiintarea… practic, toate cererile sa se poata depune online, sa se infiinteze o platforma digitala in care sa se poata urmari evolutia fiecarui proiect, de la faza de derulare a… de semnare a contractelor de…