- Liberalii sustin demersul privind plangerea penala depusa de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a anuntat marti prim-vicepresedintele partidului Raluca Turcan. „PNL sustine demersul lui Ludovic Orban de a sesiza posibila incalcare a legii de catre prim-ministrul…

- Liberalii sustin demersul presedintelui PNL, Ludovic Orban, privind plangerea penala depusa impotriva premierului Viorica Dancila, decizia fiind luata prin votul Biroului Executiv in condițiile in care au existat voci la varful PNL care s-au dezis de acțiunea lui Orban. Printre cei care au ieșit public…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, referitor la plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila, ca PNL este „partidul prezidential“, astfel ca este necesar ca presedintele Klaus Iohannis sa se delimiteze de aceasta actiune, caracterizata ca facand…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca plangerea penala formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este una "neinspirata" si care se va solda cu "nimic". "Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala…

- "Doamna prim-ministru Viorica Dancila are toata sustinerea si a partidului si a guvernului. Doamna Dancila va fi sustinuta ca prim-ministru pana la alegerile din 2020", a declarat vicepremierul Paul Stanescu. Referitor la plangerea penala depusa de liderul PNL Ludovic Orban la adresa premierului,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu s-a speriat nimeni din partid de plangerea penala pe care a facut-o Ludovic Orban la adresa premierului, aceasta nefiind o surpriza pentru social-democrati. Intrebat daca plangerea penala la adresa premierului Viorica Dancila i-a speriat pe cei…

- Mai multe organizatii PSD din teritoriu si-au manifestat, joi, sprijinul pentru premierul Viorica Dancila, aceasta reactie venind in contextul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva prim-ministrului Romaniei."O serie de controverse au aparut in spațiul…

- Plangerea penala impotriva V. Dancila și a lui L. Dragnea, la DIICOT Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Parchetul de pe lânga Înalta Curte a trimis la DIICOT plângerea formulata de presedintele…