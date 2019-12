Orban, despre pensiile speciale: Noi susţinem principiul contributivităţii care să stea la baza calculului pensiilor, cu excepţia milit "Daca presedintele are un punct de vedere, intotdeauna noi tinem cont de acest punct de vedere, dar in ceea ce priveste decizia politica a PNL, pe care am cumpanit-o mult, este aceea ca noi sustinem principiul contributivitatii care sa stea la baza calculului pensiilor, cu exceptia pe care o admitem, cea a cadrelor militare, pentru ca cei care imbraca haina militara sunt in serviciul tarii toata viata. Sistemul acesta este folosit in toate tarile NATO, in care se acorda un sistem de pensii de serviciu, in rest noi sustinem principiul contributivitatii", a spus Orban dupa ce a participat la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

