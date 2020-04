Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru a declarat marți seara la Digi24 ca a fost consultat cu privire la protocolul intre Ministerul Afacerilor Interne și Patriarhia Romana pentru ca romanii sa poata primi lumina in noaptea Invierii. Ministrul Sanatații a indemnat la precauție in continuare și la distanțare sociala.

- Premierul Ludovic Orban sustine ca protocolul semnat de Ministerul Afacerilor Interne cu Biserica Ortodoxa Romana, pentru ca politistii si jandarmii sa distribuie Lumina Sfanta de Inviere, nu va genera pericolul raspandirii virusului."Asa cum a fost gandit acest parteneriat, daca este respectat,…

- Ministerul Afacerilor Interne vine in sprijinul Bisericii Ortodoxe si va ajuta Patriarhia pentru ca Lumina sa ajunga la credinciosi in noaptea de Paste. (știre in curs de actualizare)

- O noua gafa a premierului Ludovic Orban, in plina pandemie de coronavirus. El a spus ca le ureaza "condoleante" familiilor care au avut decese in familie. "Nu vreau sa vorbesc despre decese, le urez condoleanțe familiilor care au avut decese in familie. In Romania sunt 52 de decese,…

- Președintele Klaus Iohannis are, marti, la ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. La discutiile de la Palatul Cotroceni participa prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela,…

- O celula de criza se desfașoara, la miezul nopții, la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), pentru a se lua masurile necesare gestionarii numarului mare de romani care vor sa intre in țara pe la granița de Vesta, a anunțat, marți seara, șeful Cancelariei premierului interimar Ludovic Orban. „In acest…

- Ministerul Afacerilor Interne isi prezinta marti bilantul de activitate pe anul 2019. Cu aceasta ocazie, ministrul interimar al Internelor, Marcel Vela, va prezenta raportul privind activitatea desfasurata de MAI in anul 2019, dar si principalele obiective pentru anul 2020. …

- "Eu oricand voi recomanda PMP sa il susțina pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei pentru ca se ocupa de ea de cel puțin 10-12 ani", a declarat Traian Basescu la Realitatea Plus. Fostul presedinte al Romaniei este de parere ca doar un candidat unic din partea Opozitiei ar avea sanse la aceste…