Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, referitor la respingerea ordonanței de urgența privind alegerile anticipate de catre Senat, ca liberalii iau în calcul inclusiv sesizarea Curții Constituționale în cazul în care și deputații vor da un vot negativ asupra actului normativ.…

- Decizie de ultima ora dupa ce Senatul a respins OUG pe alegerile anticipate. Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat ca PNL va ataca la CCR respingerea Ordonanței de Urgența pe anticipate, daca va trece și de Camera Deputaților.Daca respingerea ordonantei va trece și de Camera Deputatilor,…

- Ordonanța de urgența care reglementeaza alegerile parlamentare anticipate a fost respinsa, miercuri, in plenul Senatului. Au fost 85 de voturi pentru, 33 impotriva, astfel incat OUG pe alegerile anticipate sa fie respinsa. Actul normativ va fi trimis la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.…

- Ordonanța de urgența care reglementeaza alegerile parlamentare anticipate a fost respinsa, miercuri, in plenul Senatului.Actul normativ va fi trimis la Camera Deputaților, in calitate de for decizional. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in cadrul dezbaterilor din plenul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Pro Romania, Victor Ponta, si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au cerut marti Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la organizarea alegerilor anticipate, dar si…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri sesizarea Avocatului Poporului referitoare la prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ. Avocatul Poporului atacase in august, 2019, Ordonanta data de Guvernul condus de Viorica Dancila, privind Codul Administrativ, care introducea pensiile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta o Ordonanta de urgenta, care stabileste niste prevederi clare in cazul alegerilor anticipate."Exista un astfel de proiect, impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca legea privind alegerea primarilor in doua tururi poate fi adoptata printr-o mobilizare a parlamentarilor care sustin Guvernul, excluzand posibilitatea unei ordonante de urgenta. "Noi sustinem categoric, cu toata forta, alegerea primarilor in doua tururi.…