Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata ca, in cazul in care va creste numarul de infectari cu COVID-19, este posibila introducerea obligativitatii purtarii mastii in spatiile publice. El a adaugat ca, in ultima perioada, s-a inregistrat o intensificare a imbolnavirilor mai mare decat s-ar…

- In Bruxelles s-ar putea introduce obligativitatea purtarii mastii in spatii publice si in spatiile private accesibile publicului daca numarul de cazuri de coronavirus continua sa creasca, a anuntat joi guvernul regional.Ordinul va fi emis cand media zilnica a cazurilor noi va ajunge 50 la…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de joi, in mai multe spatii publice in aer liber din municipiul Sfantu Gheorghe, conform unei hotarari a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres."Incepand cu ziua de joi, 6 august, ora 8, pe teritoriul municipiului…

- Necesitatea readoptarii masurilor restrictive a aparut ca urmare a faptului ca marți autoritatile nu avusesera toate avizele necesare! Reamintim ca marti, 28 iulie, premierul Ludovic Orban a anuntat ca s-a decis ca terasele sa fie inchise, dupa ora 23:00, in fiecare zi, pana la ora 06:00,…

- Inca 2 judete din Romania impun obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile publice deschise sau inchise. Autoritatile din Dambovita si Valcea au luat aceasta decizie din cauza cresterii numarului de cazuri zilnice de infectare cu noul coronavirus.

- Reprezentanții ALDE au postat un mesaj pe o rețea sociala in care critica declarația premierului Ludovic Orban cu privire la introducerea obligativitații purtarii maștii de protecție in aer liber. ”Inainte de a impune noi masuri in privința extinderii masurii de purtare a maștilor asigurați-va ca oamenii…

- In Franța, purtarea maștilor in spațiile publice inchise este tot mai aproape sa devina obligatorie. Președintele Emmanuel Macron a anunțat, in interviul acordat dupa ceremonia de Ziua Naționala a Franței, ca este favorabil acestei masuri care s-ar putea aplica de la 1 August.