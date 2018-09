Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, la Realitatea TV, ca Ordonanta de Urgenta privind revizuirea sentintelor anuntata de catre ministrul Justitiei Tudorel Toader este „o aberatie”, intrucat Guvernul nu poate sa se substituie instanselor. Orban spune ca scopul acestei este de a-l…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii sunt "categoric" impotriva proiectului de amnistie fiscala, apreciind ca prin acesta ar fi "premiati" cei care incalca legea. "PNL este categoric...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Citește și: Varujan Vosganian (ALDE) pune cruce unei OUG pe amnistie și grațiere: NU va exista"PNL priveste cu ingrijorare maxima…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…