Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi noaptea Hotararea numarul 43, prin care se redeschid, incepand cu data de 1 septembrie 2020, restaurantele și cafenelele, precum și activitațile culturale aflate in interiorul cladirilor, in anumite condiții.

- Prin urmare, pentru persoanele de peste 65 de ani, aflate in categoria de risc inalt, s-au recomandat: asigurarea accesului prioritar al acestor persoane in sectiile de vot, prin crearea unor intervale orare dedicate. Citeste si: Ludovic Orban: "Coronavirusul ucide! Se vede clar! Acest virus…

- Guvernul va analiza propunerea facuta de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta privind interzicerea programului la terase in intervalul orar 23,00 - 6,00 sub aspectul extinderii la nivel national, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

- Masura intra in vigoare incepand de luni și va fi valabila cel puțin pana la 30 septembrie 2020, anunța Ministerul roman de Externe. Pana acum, testul trebuia sa aiba valabilitate de maximum 4 zile. Daca nu au acest test, cetațenii romani sunt obligați sa intre in izolare și sa suporte costurile cazarii. In…

- In contextul controverselor aparute in spatiul public privind restrictiile impuse de autoritati, medicul epidemiolog Geza Molnar explica ce inseamna, de fapt, carantinarea si cand este indicat sa fie utilizata. Acesta a explicat in cadrul emisiunii „Marius Tuca Show” si care a fost „sabia” cu doua taisuri…

- Ludovic Orban a explicat la B1 Tv rationamentele pe baza carora s+au ridicat restrictiile, de ce oamenii ar trebui sa respecte masurile restrictive ramase in vigoare si a trasat si o paralela cu felul in care alte state au renuntat la restrictii."Avem de-a face cu un virus periculos care a…

- Premierul Orban a declarat, miercuri seara, la prezentarea Planului de relansare economica a Romaniei, ca este momentul ca liderii politici sa iasa din “mlastina demagogiei si populismului”. In opinia lui Ludovic Orban, “vremea in care politicienii promiteau luna de pe cer si ofereau praful de pe toba…

- O alta acțiune cuprinsa in Programul Cadrul al Inspecției Muncii și respectiv in Programul propriu al Inspectoratului de Munca Brașov, vizeaza verificarea modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor care pot fi expuși unui potențial…