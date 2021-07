Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca nu a existat niciodata in coalitie o discutie despre o posibila impozitare a profitului multinationalelor, anunța news.ro. „Nu a existat niciodata un astfel de subiect”, a afirmat Ludovic Orban, intrebat marti daca au fost discutii in coalitia de guvernare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Liderul PNL nu promite ca forma finala a legii de desfiintare va fi diferita de cea adoptata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca nu s-a luat o decizie in coalitie cu privire la Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate (ANDIS). Anterior, Dan Barna declarase ca infiintarea ANDIS se regaseste in programul de guvernare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca exista localitati in care parteneri din coalitia aflata la guvernare au o atitudine "nu foarte prietenoasa" cu alesii locali ai PNL. El considera ca adevaratul adversar al contestatarilor care fac parte din coalitia de guvernare si care ii critica pe liberali…

- Chiar daca nu este prea sigur ca acest lucru se va intampla, președintele PNL Dambovița, Virgil Guran a declarat astazi, Post-ul Președintele PNL Dambovița, Virgil Guran: ,,Alta coaliție de guvernare nu cred ca este posibila in momentul de fața’’! apare prima data in Gazeta Dambovitei .