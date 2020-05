Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a precizat, in ultimele saptamani, ca dupa ce perioada de stare de alerta va trece, PSD va depune o moțiune de cenzura impotriva lui Ludovic Orban. Ar fi a doua, dupa ce precedenta a reușit la un scor istoric pentru democrația din Romania.Premierul spune ca nu se teme de planurile ”politicianiste”…

- Avertismentele conform carora, dupa epuizarea starii de urgența, Opoziția ar avea un proiect de daramare a Guvernului condus de Ludovic Orban prin moțiune de cenzura par a prinde contur. Ieri, doua...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a spus luni, in plenul Camerei Deputaților, premierului Ludovic Orban aflat in Parlament la o dezbatere despre economie, ca Guvernul sau va fi demis prin moțiune de cenzura. „Au fost 3 zile de prostie imensa pentru care ma asteptam sa va dati azi demisia. Sunteti vestitorul…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminica seara la Romania TV ca a discutat cu ALDE și Pro Romania sa nu existe vacanța parlamentara, urmand ca Senatul și Camera Deputaților sa fie convocate in sesiuni extraordinare. Seful PSD a indicat in acest context ca vrea o motiune de cenzura, dar vrea…

- Premierul Ion Chicu considera ca o posibila moțiune de cenzura inaintata in Parlament nu va afecta Guvernul, ci cetațenii Republicii Moldova. Potrivit lui, asemenea destabilizari politice mai puțin afecteaza executivul, ci afecteaza țara, mai ales in condiții de criza. „Toate aceste mișcari politice,…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri seara, ca PSD nu va depune, momentan, o moțiune de cenzura, pentru ca Romania se afla in stare de urgența. Liderul PSD a precizat, la Romania TV, ca, pentru succesul unei noi moțiuni impotriva lui Ludovic Orban, partidul sau are nevoie și de voturile altor formațiuni,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de lege aprobat joi in Parlament privind interzicerea exportului de busteni are acelasi continut cu un alt proiect depus de PNL in 2017, dar care a fost "tinut la sertar" la Camera Deputatilor, sustinand ca exista "o dorinta de parazitare" in legatura…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca judecatorii Curtii Constitutionale nu au cum sa decida ca exista conflict de natura constitutionala intre presedinte si Parlament, in ceea ce priveste cazul desemnarii sale pentru functia de sef al Guvernului, pentru a doua oara.