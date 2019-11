Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca este vorba despre un fake news in privinta fotografiei cu presedintele Klaus Iohannis cu o casca in ureche la conferinta de presa.



"Nici vorba de existenta unei casti", a spus Orban intr-o emisiune la Digi24.



Premierul spune ca aceasta abordare este caracteristica stilului de comunicare al PSD.



"Imi pare rau ca se continua mizeriile. Am vazut fotografia aia cu casca presedintelui in fata jurnalistilor. A stat dupa aia de vorba cu jurnalistii. Oricine putea sa vada ca nici vorba de existenta unei casti. Dar astea…