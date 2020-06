Orban, despre o eventuală remaniere: Sub nicio formă

Premierul Ludovic Orban a infirmat o eventuala remaniere guvernamentala, precizand ca o discutie despre remaniere ar "arunca" o imagine negativa asupra Cabinetului.



Intrebat daca infirma sau confirma informatiile despre o eventuala remaniere guvernamentala el a raspuns: "Sub nicio forma. Au fost niste informatii inventate".



"Atat eu cat si presedintele Iohannis cat si ... adica oamenii care pana la urma iau decizia si fac evaluarea activitatii ministrilor am avut un punct de vedere foarte clar: nu se pune problema! Suntem intr-o situatie in care avem foarte multe probleme…