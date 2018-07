Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul Justitiei. Citește și: Varujan Vosganian (ALDE) pune cruce unei OUG pe amnistie și grațiere: NU va exista"PNL priveste cu ingrijorare maxima…

- Negocierile PNL cu celelalte partide pentru sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului vor continua si la inceputul saptamanii viitoare, a declarat sambata liderul liberalilor, Ludovic Orban. ''Negocierile continua in cursul saptamanii viitoare, pana in ziua votului. (...) Nu am purtat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea .

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers…

- ZI DECISIVA… Liberalii vasluieni vor picheta Prefectura pe 20 iunie, a decis ieri Biroul Executiv National, anuntand care este ziua depunerii motiunii. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca Partidul National Liberal va depune o motiune de cenzura pentru demiterea Guvernului condus de premierul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea". "Orice parlamentar, indiferent in ce partid politic se gaseste,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat sambata, la Deva, hotararea Curtii Constitutionale referitoare la revocarea procurorului sef al DNA, apreciind ca prin decizia lor judecatorii ar fi "rescris" Constitutia si ar fi afectat "grav" atributiile Presedintelui tarii prin incercarea de a-i da…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca decizia Curții Constituționale privind revocarea șefei DNA este impotriva Constituției și „calca in picioare principiul independenței Justiției”