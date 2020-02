Procurorii care au fost numiti in fruntea parchetelor indeplinesc exigentele necesare pentru a ocupa functiile de conducere pentru care si-au depus candidatura, iar decizia presedintelui Klaus Iohannis este "cat se poate de corecta si de normala", a declarat joi seara premierul interimar Ludovic Orban.



"Candidatii care au fost numiti sunt rezultatul unei evaluari foarte serioase, au existat multi candidati care au intrat in cursa. Ministerul Justitiei a efectuat procedura de evaluare in mod obiectiv, pe baza carierei, pe baza proiectului pe care l-a prezentat fiecare candidat. Candidatii,…