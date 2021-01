Stiri pe aceeasi tema

- PNL va avea 23 de prefecți și 47 de subprefecți, USR-PLUS va avea 14 prefecți și 28 de subprefecți, iar UDMR va avea cinci prefecți și 10 subprefecți, a anunțat Ludovic Orban, președintele liberalilor, marți. Intrebat marți cum vor fi repartizate posturile de prefecți, Ludovic Orban a raspuns: „Posturile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța ca PNL va propune prefecți in 23 de județe, USR-PLUS va face propuneri pentru 14 prefecți, in timp ce UDMR va avea 5 reprezentanți ai Guvernului in teritoriu. Funcțiile de subprefect vor fi imparțite, la fel ca și cele de prefect, in funcție de voturile primite…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca unii membri poate au fost suparati ca PNL nu mai detine anumite ministere, dar mandatul sau a fost respectat suta la suta si nu exista niciun dezavantaj daca partidul nu detine un minister sau altul, informeaza Agerpres.PNL nu este singur la guvernare,…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru USR PLUS și UDMR.Propunerea 2: Florin Cițu - premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților.Cele doua propuneri vor fi prezentate…

- Biroul Politic Național al PNL a votat miercuri, in unanimitate, ca partidul sa se prezinte la negocierile pentru formarea Guvernului cu doua propuneri pentru USR PLUS și UDMR, au declarat surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Propunerea 1: Ludovic Orban - premier, Florin Cițu - președintele…

- PNL, USR PLUS și UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare care sa agreeze un program comun de guvernare și sa-și imparta funcțiile din Guvern și din Parlament. Liberalii vor avea trei echipe de negociere, centrul de greutate fiind pe funcțiile guvernamentale (ministere,…

- Ministrul Muncii, președintele PNL Bucuresti Violeta Alexandru a postat miercuri seara pe Facebook un mesaj destul de controversat. Aceasta a scris ca este mandra sa faca parte din PNL și ca nu este nicio rușine sa fii simplu membru. De asemenea, ea a mai spus ca nu funcțiile sunt importante. “Sunt…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat oficial, miercuri seara, ca Florin Citu este propunerea PNL pentru postul de prim-ministru. Biroul Politic National al PNL s-a reunit miercuri, de la ora 18.00 in sistem de videoconferinta si a decis prin vot, cu o singura abtinere, sa-l propuna pe actualul ministru…