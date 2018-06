Stiri pe aceeasi tema

- PNL va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. Șansele sa fie adoptata sunt minime, fiindca matematic Opoziția ar avea 165 de voturi, din totalul de 233 necesare, chiar daca sunt susținuți și de parlamentarii neafiliați inscriși in Pro Romania lui Victor Ponta.Citește…

- Migratia din ultimul timp la PSD si ALDE a mai multor parlamentari din partidele de Opozitie a dat peste cap calculele liderului PNL, Ludovic Orban, la motiunea de cenzura prin care vrea sa demita Guvernul condus de premierul Vasilica Viorica Dancila. De la PMP au plecat la PSD deputatul Valeriu Steriu…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, cunoscut ca initiatorul Legii darea in plata, pleaca din PNL, dupa ce conducerea partidului a decis, in luna martie, sa propuna excluderea sa in Consiliul National. Zamfir l-a criticat pe Ludovic Orban si deciziile acestuia privind partidul.

- ”Cum sa faci miting contra abuzurilor cand folosesti abuzul ca mijloc de aducere cu forta a oamenilor la miting? Primim din toata tara informatii despre modul abuziv in care angajati ai institutiilor statului, primariilor, companiilor de stat, serviciilor deconcentrate, serviciilor publice din subordinea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca exista informatii potrivit carora angajati ai institutiilor publice sunt "recrutati cu arcanul" pentru a fi adusi la mitingul organizat de PSD sambata in Capitala. "Cum sa faci miting contra abuzurilor cand folosesti abuzul ca mijloc de aducere cu forta a…

- Moțiunea de cenzura anunțata de Opoziție are șanse minime de izbanda, cel puțin matematic, in condițiile in care liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu și-au securizat majoritatea de care dispun in Parlament, scrie Mediafax.Trecerea a cinci deputați PSD in formațiunea…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan va explica, la Adevarul Live, de la ora 11.00, cum l-a convins Ludovic Orban sa candideze pe listele PNL la alegerile europarlamentare din 2019. Va scapa de eticheta „premierul lui Basescu“? Cum raspunde acuzatiilor de traseism? Ce a facut timp de patru ani la Bruxelles?…