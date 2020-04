Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți seara la TVR 1 ca decizia privind relaxarea restrictiilor ii vor viza si pe cel de peste 65 de ani. „Gandim fiecare pas posibil pentru revenirea a normalitate pentru relaxarea masurilor, sigur ca pentru fiecare relaxarea unei masuri gandim cu mare atentie ce…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca masurile care au fost stabilite prin decizii ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta sau prin ordonante militare nu pot fi ridicate decat tot prin ordonante militare sau prin decizii ale acestui comitet.

- Ilie Bolojan, primarul PNL al Oradiei, a declarat ca dorește sa ridice unele dintre restricții pentru concitadinii sai, insa a primit o veste proasta de la șeful sau de partid. Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca masurile care au fost stabilite prin decizii ale Comitetului National pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca masurile care au fost stabilite prin decizii ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta sau prin ordonante militare nu pot fi ridicate decat tot prin ordonante militare sau prin decizii ale acestui comitet. "La nivelul fiecarei localitati…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca Guvernul a luat masuri "ferme" pentru evitarea raspandirii epidemiei de coronavirus cand alte tari nici nu discutau despre ele, iar acest lucru a dat rezultate bune”.

- Ludovic Orban a afirmat miercuri ca Guvernul va trebui sa "injecteze bani in economie”, sa creasca alocarile financiare pentru a sustine un program amplu de investitii si sa ia masuri care sa permita dezvoltarea companiilor pentru a raspunde cererilor de pe piata actuala."Sunt efecte negative in…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca masurile luate pentru combaterea infectarii cu noul coronavirus au avut efect, numarul de cazuri mentinandu se la 50, relateaza Agerpres. Persoanele care au fost infectate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca urmare a intrarii in tara,…

- In contextul demersurilor intreprinse la nivel national pentru gestionarea si prevenirea raspandirii infectiei cu COVID 19, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne au organizat astazi, 3 martie, o sesiune de informare a misiunilor diplomatice si organizatiilor internationale acreditate…