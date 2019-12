Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca la Primaria Capitalei, pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investitii importante "sunt aproape egale cu zero". Premierul a participat, duminica dimineata, la festivitatea de preluare a mandatului de catre noul prefect al judetului…

- Primaria Capitalei anunta ca Uniunea Salvati Romania a pierdut definitiv procesul pe care i l-a intentat, in urma unui incident din 2017, primarului general, Gabriela Firea, pentru atingerea adusa drepturilor la onoare, demnitate, reputatie si imagine, prin afirmatii denigratoare, defaimatoare si mincinoase.…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea se lauda pe Facebook cu rezultatele din mandatul sau.„Primaria Capitalei prin STB și ADTPBI asigura locuitorilor din București 1000 de autobuze din care 400 noi, ultra-moderne, achiziționate in actualul mandat, precum și 150 de autobuze pentru locuitorii din…

- ​​Una din cinci mașini inmatriculate in București și Ilfov nu va putea circula prin centrul Capitalei, iar alte peste 650.000 vor trebui sa plateasca vinieta pentru a circula prin oraș, daca la 1 ianuarie intra in vigoare taxa Oxigen, promovata de Gabriela Firea. Proiectul modificat de Primarie, prevede…

- „Eu sunt consecvent mesajului pe care l-am dat de doi ani de zile. USR e in pozitia sa sustina candidatul cu cea mai buna pozitie. Daca Nicusor Dan e in aceasta pozitie, nu e o problema. Daca e Vlad Voiculescu, la fel”, a declarat Dan Barna vineri seara la B1TV. El a precizat ca discutia…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, anunța ca nu a fost luata inca o decizie in Comitetul Creditorilor privind sistarea furnizarii agentului termic in București, discuția in acest sens fiind amanata. Sierra Quadrant a anunțat inca de saptamana trecuta ca ELCEN ia in calcul oprirea apei…