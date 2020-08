Orban, despre lupta împotriva clanurilor de interlopi: ''Fără milă!'' Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Petrosani, ca impotriva clanurilor de interlopi care incalca legile trebuie dusa o batalie continua si "fara mila", mentionand ca orice activitate cu caracter infractional trebuie sanctionata de catre oamenii legii. "O batalie constanta contra acestor clanuri care incalca legile. Eu am transmis foarte clar mesajul meu: 'Fara mila!'. Orice ilegalitate, orice activitate cu caracter infractional trebuie sanctionate", a spus Ludovic Orban. El a aratat ca acolo unde se constata ca un sef de Politie nu-si face treaba, acesta trebuie schimbat din functie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

