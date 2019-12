Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban si-a asumat, joi, raspunderea in Parlament pe legea privind prorogarea pensionarii anticipate in Justitie si pe legea privind transportul intrajudetean, astfel incat transportul pentru naveta scolara sa poata fi din nou decontat de stat.

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, dupa ce PSD a anuntat ca va contesta la CCR doua dintre legile pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in PArlament, ca PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronior rosii

- Premierul Ludovic Orban a avertizat ca, daca opozitia tergiverseaza reglementarile pe justiție pentru care se dorește asumarea raspunderii si le va ataca la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da ordonanța de urgența. Executivul isi va asuma raspunderea pe abrogarea Legii recursului compensatoriu,…

- Premierul Ludovic Orban a luat in calcul si varianta in care opozitia va incerca sa traga de timp in procedura asumarii raspunderii pe legile justitiei. "In cazul in care este dorința evidenta de a tergiversa adoptarea, vom face ceea ce avem la dispoziție ca și instrument constituțional, și…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, daca se dorește tergiversarea, iar reglementarile pe Justiție pentru care se dorește asumarea vor fi atacate la Curtea Constituționala, atunci Guvernul va da Ordonanța de...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul isi va suma raspunderea pentru modificarea Ordonantei 114, astfel incat sa anuleze prevederile din sectoarele energie, bancar, comunicatii si pensii, insa nu se vor atinge de sectorul constructiilor.

- Mai multe articole ale Ordonantei 114 vor fi abrogate Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Guvernul va pregati un proiect de lege pentru abrogarea mai multor articole din Ordonanta 114, prevederi care au afectat negativ mediul de afaceri, a anuntat premierul…

- ​Peste 921.000 de apeluri la 112 au fost clasificate drept abuzive în primele opt luni din acest an, iar dintre acestea 658.920 de apeluri au fost initiate de catre persoane care au mai apelat Serviciul de urgenta 112 de cel putin doua ori în aceasta perioada, a precizat pentru HotNews.ro…