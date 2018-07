Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins, miercuri, ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea."Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte…

- Prim-ministrul Viorica Dancila s-a intalnit miercuri cu presedintele Klaus Iohannis, la initiativa acestuia, pe fondul informatiilor privind posibilitatea adoptarii unei Ordonante de Urgenta a Guvernului privind amnistierea si gratierea unor fapte penale. Seful statului si premierul s-au intalnit ultima…

- PSD nu a discutat despre un "timing” al unei eventuale suspendari a presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, vineri, la RFI Adrian Dobre, membru al formatiunii. Liderul PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi ca are informatii ca PSD pregateste declansarea procedurii de demitere a sefului statului saptamana…

- Liderul PMP, Traian Basescu, fost șef al statului, a declarat sambata seara ca sesizarea facuta de președintele Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila a fost ”o greșeala mult prea mare”, afirmand ca acesta ”va cadea” de la conducerea PNL.Citește și: Se anunța prima REMANIERE a…