- Mircea Hava, președintele PNL Alba și prim-vicepreședinte al partidului a declarat, joi, ca Ludovic Orban nu ar fi trebuit sa solicite un vot in Biroul Executiv pentru sustinerea plangerii penale la adresa premierului Viorica Dancila. El a completat ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al…

- Premierul Viorica Dancila nu va face niciun pas inapoi, dupa plingerea depusa de Ludovic Orban pe numele ei. Este anunțul facut chiar de prim-ministru, deși a spus ca este ingrijorata. Totodata, Viorica Dancila a exclus o eventuala demisie de la conducerea Guvernului. ”E un act deplasat sa faci plangere…

- Presedintele PNL Ludovic Orban spune ca nu exclude o posibila demisie a premierului Viorica Dancila, care ar fi "din ce in ce mai descumpanita si mai nesigura". El afirma ca liberalii pregatesc o motiune de cenzura care ar putea votata si de parlamentari ai coalitiei de guvernare, anunta News.ro.Citeste…

- Ioan Lazar, președintele ALDE Alba a declarat, la conferința de presa de vineri, ca in opinia sa demersul presedintelui PNL, Ludovic Orban, care a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, face parte din procesul de harțuire sistematica a Guvernului și majoritații…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, ca Gabriela Firea nu are ce spune despre ceea ce a facut in ultimii doi ani si ca PNL este singura alternativ[ viabila la ”harababura, amatorismul care se intampla in Bucuresti de doi ani”, de cealalta parte Firea acuzand o campanie denigratoare.

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara.…

- Presedintele filialei PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca demisioneaza din aceasta functie si a afirmat ca unul dintre motivele demisiei este "un scurtcircuit" in dialogul si colaborarea cu conducerea nationala a partidului. "Mi-am inaintat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze.