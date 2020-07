Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va analiza propunerea facuta de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta privind interzicerea programului la terase in intervalul orar 23,00 - 6,00 sub aspectul extinderii la nivel national, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

- Miercuri, Guvernul se reuneste, de la ora 18.oo, in sedinta pentru a aproba setul de masuri de restrictie propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si care ar urma sa se aplice incepand cu data de 1 august. Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa o ceremonie dedicata Zilei Imnului, ca…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat marti Hotararea 37, prin care propune ca programul teraselor si al salilor de jocuri de noroc sa fie interzis in intervalul orar 23,00 - 06,00, informeaza Agerpres.Citește și: Grafic facut de un reputat demograf! Adevarul despre…

- Guvernul a aprobat in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotararea a fost adoptata „in unanimitate” in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat premierul Ludovic Orban.

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta cu 30 de zile. Hotararea a fost adoptata „in unanimitate” in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, a anunțat premierul Ludovic Orban. Guvernul a decis sa redeschida bisericile pentru slujbe in interior cu o serie de…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat joi Hotararea nr. 26, care, potrivit premierului Ludovic Orban, este baza proiectului de modificare a HG privind instituirea starii de alerta, care cuprinde toate masurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse in Anexa 3 aferenta hotararii…

- Hotararea de Guvern prin care se pune in aplicare starea de alerta a fost adoptata luni dimineața, pentru a nu fi comentarii și polemici privind starea de alerta, a declarat premierul Ludovic Orban. “Pentru a nu avea niciun fel de comentarii și polemica privind starea de alerta, pentru ca lucrurile…