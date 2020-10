Stiri pe aceeasi tema

- „Nu știu la ce va referiți”, a raspuns premierul Ludovic Orban joi, intrebat despre imaginile in care mai multe persoane intra intr-o camera unde par sa fie depozitate voturi și chiar pleaca cu documente din sediul Biroului Electoral din Sectorul 1.Intrebat daca a vazut imaginile, Orban a…

- „Nu știu la ce va referiți”, a raspuns premierul Ludovic Orban joi, intrebat despre imaginile in care mai multe persoane intra intr-o camera unde par sa fie depozitate voturi și chiar pleaca cu documente din sediul Biroului Electoral din Sectorul 1.

- Poliția și Parchetul pe pe langa Judecatoria Sectorului 1 au anunțat o noua ancheta la Biroul Electoral Sector (BES) 1, dupa ce, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza zilei” de la Antena 3, au fost difuzate imagini cu mai mulți membri ai USR -PLUS care au avut calitatea de observatori și care, insoțiți…

- Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara, in exclusivitate, imagini cu mai multe persoane, presupusi membri USR-PLUS, care umbla la buletinele de voturi, stranse in saci, intr-o incapere a Biroului Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1. Imaginile de pe camera de supraveghere instalata…

- Deși existau suspiciunea de frauda a scrutinului de alegeri locale la Sectorul 1 al Capitalei, nu existau dovezi concrente, palpabile. De aseara, insa, aceste dovezi exista iar unele din persoanele implicate au fost și identificate. Frauda la alegerile locale 2020 La anunțarea datelor preliminare de…

- Candidata PNL - USR PLUS la Primaria Sectorului 1 Clotilde Armand explica imaginile difuzate de Antena 3 in care persoane prezentate ca fiind membri USR par ca umbla la sacii cu voturi, la Biroul Electoral al Sectorului 1.

- Politia va ridica imaginile pentru verificari. Primarul general in functie, Gabriela Firea, care, potrivit datelor provizorii, a pierdut cursa pentru un nou mandat, cere repetarea alegerilor. Candidata USR PLUS la Primaria Sector 1 Clotilde Armand a afirmat, miercuri seara, ca imaginile care ar arata…

- Romania TV a difuzat miercuri imagini suprinse de camerele de supraveghere in care persoane, care ar fi membri ai USR-PLUS, umbla la sacii cu buletinele de vot intr-o incapere a Biroului Electoral de Circumscriptie a Sectorului 1, o sala care, in mod normal, ar trebui pazita de Jandarmerie. Mai…