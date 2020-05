Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban revine, in exclusivitate pentru MEDIAFAX, cu clarificari in privinta controversatei fotografii de la Guvern. Premierul a precizat ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de naste si ca daca este nevoie, va plati amenda pentru ca a fumat intr-un spatiu inchis.„Este o poza de…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a aratat miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active dupa data de 1 iunie va fi parcurs in prima lectura. “Il introducem in prima lectura. Atentie, el trebuie sa intre in vigoare pana in data de 1 iunie,…

- „In art 8 din lege exista posibilitatea de a mentine terasele inchise si le vom tine inchise", a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban a anuntat ca luni a convocat la ora 7:30 Consiliul National pentru Situatii de Urgenta, iar la ora 8:00 va fi o sedinta de guvern la care va fi adoptata Hotararea de…

- Premierul Ludovic Orban anunța ca elevii care dau Bacalaureatul și Evaluarea Naționala vor fi in siguranța și nu se vor infecta cu coronavirus. „Noi avem o legislația, copiii s-au pregatit ani buni pentru aceasta forma de evaluare. (…) Practic, copiii s-au pregatit pentru examene și prin lege ele le…

- Restaurantele vor fi deschise in trei etape, mai intai terasele acestora, apoi spațiul interior doar la jumatate din capacitate și, ulterior, in a treia etapa, intregul spațiu, s-a decis miercuri la Guvern, in discuția dintre reprezentanții HoReCa și premierul Ludovic Orban, conform profit.ro. Discuțiile…

- Premierul a declarat ca se pot face deplasari in afara localitații, dupa data de 15 mai, doar pentru anumite motive, destul de stricte – interes de serviciu, la rude sau munci agricole, posibilitați care sunt și acum in declarațiile pe propria raspundere. cu cateva ore inainte, ministrul de interne…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Realitatea Plus, ca se fereste sa arate cu degetul pe cineva in scandalul de la aeroportul Cluj-Napoca unde aproape 2.000 de romani care plecau la munca sezoniera in Germania au fost lasati sa stea in inghesuiala in parcare. Premierul Ludovic…

- Ludovic Orban a anunțat, dupa ședința de la sediul MAI, ca va fi emisa, in cursul acestei zile, o noua Ordonanța Militara, ordonanța nr. 7. ”Am evaluat situația. Am pregatit elementele pentru noua ordonanța militara care va fi prezentata azi. Este in forma finala. Am evaluat masurile, capacitatea de…