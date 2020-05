Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca gradinițele, școlile și universitațile nu se mai deschid in acest an școlar, dar situația școlara se incheie cu notele de acum. Vor putea merge la școala doar elevii din clasele terminale, intre 2-12 iunie, pentru a se pregati pentru examenele nationale.…

- Actualizare: Ministrul Educației, Monica Anisie, a oferit o serie de clarificari dupa discursul oferite de președintele Klaus Iohannis. Printre mențiunile facute se numara: nu se vor mai susține teze; elevii care nu au acces la tehnologie vor primi resurse de invațare și sarcini de lucru de la instituția…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa ședința de la Cotroceni, ca școlile nu se vor mai redeschide pana la toamna, anunțand cateva excepții: „Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Pana atunci vor continua cursurile la distanța, mediile vor fi incheiate cu notele pe care le au acum. In cazuri…

