Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca in cazul in care Crin Antonescu dorește sa revina in politica și sa candideze la europarlamentare, soția sa, Adina Valean, eurodeputata PNL, nu s-ar mai putea regasi pe lista liberalilor. "Nu știu cine va candida pentru Parlamentul European. Depunerile candidaturilor…

- Ludovic Orban il vrea pe Crin Antonescu pe listele PNL pentru europarlamentare, dar ii pune o condiție fostului sau șef! Conform lui Orban, daca Antonescu se decide sa revina in politica și sa candideze, soția sa, Adina Valean, eurodeputata PNL, nu mai poate prinde lista liberalilor.”Nu știu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Sibiu, ca inscrierile pentru europarlamentare se vor face pana la data 1 octombrie, iar lista finala ar putea fi cunoscuta pana la finalul anului.Intrebat daca PNL va face un sondaj național pentru a concepe lista pentru alegerile europarlamentare,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii care doresc sa candideze la europarlamentare isi pot depune candidatura pana pe 1 septembrie. "PNL a hotarat astazi criteriile, procedura si calendarul de desemnare a candidatilor PNL pentru Parlamentul European. Candidaturile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Braila, ca nu a luat inca o decizie referitoare la o eventuala candidatura a sa la alegerile europarlamentare, desi sunt multi cei care i-au cerut sa candideze."Sunt multi care mi-au cerut sa candidez la europarlamentare, nu am luat o decizie.…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…