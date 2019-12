Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca un astfel de demers reprezinta "un act de dreptate"."In ceea ce ne priveste pe noi, PNL, decizia noastra este foarte clara: noi sustinem calculul pensiilor pe principiul contributivitatii. Asta…

- Comisia de munca a Camerei Deputaților dezbate marți proiectele USR și PNL privind anularea pensiilor speciale, a anunțat Alina Gorghiu, potrivit Mediafax. Senatoarea PNL afirma ca eliminarea pensiilor speciale va avea ca efect eliminarea dezechilibrelor majore la fondul de pensii și stoparea starii…

- "Renuntarea la supraacciza nu este un moft ci o chestiune de principiu. Starea infrastructurii rutiere nu justifica nici macar plata vignetei, astfel incat orice argument contra eliminarii supraaccizei nu reprezinta altceva decat o dovada de imbecilitate politica. Asistam deja la reactii total rupte…

- Impozitarea pensiilor speciale a primit aviz favorabil in Comisia de Munca din Camera Deputaților. Vor fi afectate categoriile de pensii de 7.000 și de 10.000 de lei. Conform proiectului de lege, acestea ar urma sa se impoziteze cu 30%, iar tot ce depașește 10.000 de lei se vor impozita cu 50%. De asemenea,…

- Sub interimatul lui Ciolacu, PSD iși joaca forța in Parlament și vrea sa recaștige electoratul pierdut cu ceea ce au cerut in mod repetat PNL și USR. Modificarile legislative dorite de PNL și USR, puse de PSD pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de miercuri: Abrogarea recursului compensatoriu, eliminarea…

- Guvernul Orban iși va asuma raspunderea, in aceasta saptamana, pe recursul compensatoriu, pe prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, pe trecerea de la complete de doi la cele de trei judecatori și pe trecerea de la doi la patru ani in ce privește școlarizarea pentru INM, a anunțat Raluca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca in 2020 vor crește pensiile cu 40% pentru ca ”exista o lege in vigoare pe care intenționam sa o aplicam”. El a mai spus ca Guvernul face o analiza ”extrem de serioasa” in privința pensiilor speciale, conform Mediafax.”La ora actuala exista o…

- Scaderea drastica a pensiilor magistratilor, prin instituirea unei taxe suplimentare, nu poate constitui moneda electorala si contravine principiilor europene privind statutul judecatorilor - a fost unul dintre mesajele transmise de Asociatia Magistratilor din Romania, in cadrul Reuniunii anuale…