Orban, despre educaţia sexuală în şcoli: Trebuie să se ajungă la o formă de echilibru Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca in ceea ce priveste educatia sexuala in scoli trebuie sa se ajunga la o forma de echilibru, sustinand ca inca nu a fost luata o decizie in coalitie cu privire la proiectul referitor la acest subiect. "Aici este vorba de un subiect care tine de constiinta si este foarte greu de luat o decizie la nivelul coalitiei, sa sustinem un punct de vedere unitar. Este adevarat, am discutat acest subiect, s-au exprimat puncte de vedere, pareri si inca nu s-a luat o decizie in coalitie si, de altfel, ceea ce am discutat toti este vorba de o anumita dificultate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

