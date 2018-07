Stiri pe aceeasi tema

- Ludovid Orban a fost citat la DIICOT pentru a da declaratii in dosarul de inalta tradare, care o vizeaza pe Viorica Dancila. Saptamana trecuta, DIICOT a anuntat ca a inceput urmarirea penala in rem (asupra faptei), dupa plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban. “Am fost invitat sa dau declarație…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a confirmat vineri la Buzau ca a fost inceputa urmarirea penala in rem in privinta sesizarii pe care a facut-o impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "privind posibila infractiune de tradare", mentionand totodata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la posibilitatea adopatirii moțiunii de cenzura, ca "n-aduce anul ce aduce ceasul", precizand ca, prin votul de miercuri, parlamentarii vor alege daca vor scapa Romania "de un regim nociv" sau daca vor accepta "sa fie slugile lui Dragnea".Intrebat,…

- Intrebat, intr-o emisiune difuzata marti seara de Realitatea Tv, daca va trece motiunea de cenzura, Ludovic Orban a raspuns: "N-aduce anul ce aduce ceasul. Poate le da Dumnezeu acestor oameni sa se gandeasca ca votul de maine este o alegere intre a scapa Romania de un regim profund nociv si acela de…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Ludovic Orban, a anuntat ca va cere sprijinul fiecarui parlamentar, inclusiv a celor din Partidul Social Democrat (PSD), pentru sustinerea unei motiuni de cenzura."Noi solicitam sustinerea motiunii de cenzura a PNL de catre orice partid politic,…

- Liderul PNL Ludovic Orban a vorbit vineri la Timisoara despre declaratiile lui Traian Basescu, potrivit carora acesta si-ar dori o alianta a partidelor de Opozitie. Orban a declarat ca fostul presedinte a fost cel care „a racnit mai tare decat Dragnea” la sesizarea sa impotriva guvernului si i-a sugerat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat la Timisoara ca simpatizantii liberali il resping pe Traian Basescu, in proportie de 80 la suta, iar fostul presedinte al statului ar trebui ”sa lase politica activa” si sa se concentreze pe scris carti si participat la conferinte. Presedintele PNL, Ludovic…

- Informatia care a iscat foarte multe reactii in spatiul public in cursul dupa-amiezii de joi tine de sesizarea pe care Ludovic Orban a depus-o la Parchetul General. Daca in prima faza se vehicula ca ar fi vorba despre o plangere penala pe numele premierului, pentru inalta tradare, liderul PNL insusi…