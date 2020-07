Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a fost constituit un grup interministerial in care au fost pregatite mai multe scenarii pentru deschiderea scolilor, in toamna, dar considera necesara reducerea numarului de elevi dintr-o clasa.

- Premierul Ludovic Orban ii avertizeaza pe cei implicați in sistemul de educație sa fie pregatiți de reinceperea cursurilor doar online. Redeschiderea școlilor in septembrie depinde de evoluția pandemiei de coronavirus, a spus șeful Guvernului.

- Premierul Ludovic Orban vrea marirea cu 15% a pensiilor de la 1 septembrie, in contradicție cu procentul de 10% anunțat, luna trecuta, de ministrul Finanțelor Florin Cițu, potrivit unor surse guvernamentale...

- Oficialii din Ministerul Educației iau in calcul mai multe scenarii pentru redeschiderea școlilor de la toamna cu toata masurile necesare de protecție impuse de contextul actual cu pandemia de coronavirus. Ministrul Educației Monica Anisie este de parere ca respectarea distanței sociale de 2 metri…

- Guvernul ia in calcul deschiderea sezonului estival, in condiții bine regelementate și numai daca raspandirea virusului nu va lua iar amploare. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul are in plan deschiderea sezonului estival „probabil dupa 1 iunie, cand se va reglementa acest sector”,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca pregatește masuri pentru scenariul in care școlile nu vor putea fi redeschise din septembrie, din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus.