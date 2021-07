Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, cu privire la demiterea Elenei Liliana Murgulet de la conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Arges, ca este "a nu stiu cata decizie in care se fac schimbari in administratie pentru ca exista o patima prea mare in competitia interna" a liberalilor. "Nu stiam ca am o colega senator care conduce Guvernul si ministerul Educatiei si ca inspectorii scolari sunt schimbati la comanda politica. Din intamplare o cunosc pe doamna profesoara Murgulet. A fost profesoara intr-un liceu care imi este apropiat si in care cineva foarte apropiat de mine a invatat.…