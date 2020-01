Orban, despre demisia cerută de Ciolacu: "He, he! De ce? Că…

Intrebat daca va demisiona, asa cum a cerut Marcel Ciolacu, in cazul in care Curtea Constitutionala a Romaniei va constata un conflict de natura constitutionala pentru asumarea raspunderii Legii bugetului de catre Guvern, premierul Ludovic Orban a declarat ca a respectat obiectivul PNL, acela de a adopta bugetul pana la 31 decembrie 2019.



”He, he! De ce sa imi dau demisia? Ca reparam toate prostiile care au fost facute in trei ani de guvernare, care au dus la un deficit de peste 4 la suta pe anul 2019 care a generat niste cheltuieli care multe dintre ele sunt sifonari ale banului public.…