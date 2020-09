Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala nu a respins solicitarea Guvernului pe marginea moțiunii de cenzura, ci a considerat ca nu exista conflict ca sa nu se pronunțe pe fond, a declarat Ludovic Orban, marți, la sediul...

- Premierul Ludovic Orban spune ca decizia Curtii Constitutionale, conform careia nu exista conflict juridic între Guvern si Parlament în privinta motiunii de cenzura, nu este una "nici în favoarea, nici în defavoarea PNL sau a Guvernului", ci "au considerat ca nu…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, marti, cu unanimitate de voturi, ca nu exista conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament ca urmare a depunerii unei motiuni de cenzura in sesiune extraordinara, respingand solicitarea premierului Ludovic Orban. "In…

- USR ii cere presedintelui Klaus Iohannis, prim-ministrului Ludovic Orban si Avocatului Poporului, Renate Weber, sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse structurii organizatorice a ANCOM. "Faptul ca 4 din cei 7 membri ai asa-zisului Comitet de Reglementare pot fi si membri…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca in cursul zilei de vineri va fi depusa la Curtea Constitutionala o sesizare sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament privitor la posibilitatea de a depune motiune de cenzura in vacanta parlamentara, in sesiune…

- O noua lege privind carantina și izolarea este discutata in Guvern, dupa ce Curtea Constituționala a stabilit saptamana trecuta ca nimeni nu poate fi obligat sa stea in carantina ori sa fie spitalizat in baza unui simplu ordin de ministru. Guvernul va aproba Legea privind instituirea unor masuri in…

- "Vreau sa clarific: la ora actuala exista o lege adoptata de Parlament, Legea 55, care stabileste legitimitatea acestei masuri, noi o avem instituita prin lege. Curtea Constitutionala s-a referit la carantina si izolarea care au fost stabilite pe baza ordonantei si ordinului de ministru. Dar eu readuc…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa vina in fata Parlamentului pentru a explica ”ce se intampla cu banii” pentru copiii din Romania. Totodata,a cesta atrage atenția ca promisiunile Guvernului sunt doar niște vorbe goale. ”Vom face, vom analiza…