- Ludovic Orban a declarat ca nu exista la Ministerul Muncii un proiect care sa prevada creșterea varstei de pensionare. Premierul a precizat ca varsta de pensionare ramane 65 de ani, iar persoanelor trebuie sa li se permita sa lucreze dupa aceasta varsta, daca doresc acest lucru.„Nu. Deci,…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a confirmat, la Digi 24, ca, in prezent, „se lucreaza la un proiect de lege, la minister", legat de interzicerea cumularii pensiei cu salariul, la stat.

- Sindicatele din Educație le-au cerut, marți, premierului și ministrului Educației adoptarea mai multor masuri, printre care creșterea costului standard per preșcolar/elev astfel incat sa acopere toate cheltuielile, creșterea treptata a bugetului Educației pana la 6% din PIB, masuri concrete pentru introducerea…