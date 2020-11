Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins miercuri contestația PNL impotriva legii care duce la creșterea ajutoarelor sociale. Forul a mai decis amanarea dezbaterilor privind majorarea cu 40% a pensiilor și a gasit neconstituționala acordarea de sporuri pentru o serie de funcționari din administrația…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, referindu-se la „dublarea” alocatiilor pentru copii ca a doua crestere urmeaza de la 1 ianuarie. „Cu alocatiile pentru copii, dati-mi voie sa spun cateva lucruri. Din 2007 singura formatiune politica ce a crescut alocatiile pentru copii a fost PNL. 2007, 2008, 2015,…

- Ce se intampla cu pensiile in 2021. Un pensionar care are, de exemplu, 0,7 puncte de pensie, are acum o pensie de 1,008 lei/luna. Daca Guvernul decide inghetarea pensiilor, acesta ar ramane cu 1,008 lei/luna. Ce se intampla cu pensiile in 2021. A doua varianta, confirmata și de consilierul…

- Executivul va depune marti la CCR o sesizare privind proiectul de lege care aproba rectificarea bugetara adoptat de Parlament pe 22 septembrie cu amendamentul prin care pensiile cresc cu 40%, au declarat surse guvernamentale, pentru News.ro.Premierul Ludovic Orban a afirmat, dupa adoptarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca Guvernul nu accepta creșterea pensiilor cu 40% votata in Parlament și va ataca legea la Curtea Constituționala. El a acuzat „criminalii economici de la PSD” ca nu fac altceva decat sa indrepte Romania spre incapacitate de plata. „Am ținut cont de nevoia…

- Ciolacu a dat asigurari ca va exista cvorum pentru ca votul pe lege sa se poata desfasura si este optimist in privinta faptului ca actul normativ va trece in forma propusa de social-democrati, cu prevederea cresterii pensiilor cu 40%. "Am vorbit cu mai multi lideri politici din parlament si…

- Partidul Social Democrat a reintrodus in comisiile din Parlament creșterea pensiilor cu 40% și majorarea salariilor profesorilor. Ordonanța de Urgența, cu modificarile facute in comisii urmeaza sa intre la vot in plenul reunit al Parlamentului, potrivit Digi24.Amendamentul a fost depus de grupul PSD…

- Comisiile de specialitate ale Parlamentului au reintrodus luni, în ordonanța care prevede rectificarea bugetara, majorarea pensiilor cu 40%. PSD a depus un amendament care modifica din nou ordonanța Guvernului dupa ce Executivul a decis creșterea pensiilor de la 1 septembrie cu 14%, în loc…