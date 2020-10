Premierul Ludovic Orban considera ca nu alegerile au crescut rata de infectari cu noul coronavirus, ci petrecerile care au avut loc dupa ziua alegerilor locale din 27 septembrie.



"Eu am fost implicat in campania electorala, am interactionat cu mii de oameni, poate cu zeci de mii de oameni si nu m-am imbolnavit. Si asa au facut marea majoritate a colegilor mei. De ce? Pentru ca am respectat regulile, pentru ca am purtat masca, evenimentele pe care le-am organizat le-am organizat in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului Sanatatii si ministrului de Interne. De asemenea,…