Orban, despre cozile de la vama greceasca Kulata: Le spun romanilor, decat sa fie pusi in situatia asta, mai bine sa-si petreaca concediul in tara

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi, 2 iulie, intr-o interventie televizata la B1TV ca a alocat resurse pentru a se face un sondaj in randul romanilor. Rezultatele au aratat ca 83% din populatie vrea sa isi petreaca vacantele si concediile din acest an in Romania. "Am facut un sondaj si…

- Premierul Ludovic Orban a comentat, joi seara, la B1, situatia creata la granita Greciei, unde turistii romani au fost supusi unor controale mai ample, pe fondul epidemiei de coronavirus. Joi, cozi de kilometri s-au format la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontiera bulgara-elena.Orban…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca amanarea relaxarii din 1 iulie este "un esec al guvernarii PNL in gestionarea pandemiei". "Nu mai certati romanii, ati fost si sunteti antimodele", a transmis Ciolacu reprezentantilor Guvernului. "Amanarea relaxarii din 1 iulie este un esec…

- Ludovic Orban a transmis joi seara la Digi24 ca cei care pleaca zilele acestea in vacante in Bulgaria pot sa plece linistit. Premierul a atras, insa, atentia ca romanii care ar urma sa plece peste o saptamana in vacanta ar trebui sa verifice site-ul INSP, pentru a vedea daca la intoarcere trebuie sa…

- Romanii par a fi mai constienti de finantele lor personale in perioadele de criza. Grija zilei de maine se simte probabil mai pregnant in aceste momente, fapt ce se transforma, pe de o parte intr-un proces de reducere a cheltuielilor si pe de alta parte in altul de economisire. Conform statisticilor…

- Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania de pe 20 mai. In tara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza tigari mentolate. Romanii care fumeaza tigari mentolate mai au la dispozitie o zi sa iti faci provizii. De pe 20 mai,…

- Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de protectie fata de pandemia de COVID-19 si revitalizarea sectorului turistic de care depinde in mare masura economia greaca, transmite Reuters.…

- Restaurantele din Romania au la dispozitie noi stickere oferite de reteaua de socializare Instagram, prin care utilizatorii pot sprijini afacerile locale. "Afacerile mici joaca un rol extrem de important in fiecare comunitate, iar in aceasta perioada multe dintre ele se confrunta cu dificultati…