- Premierul demis Ludovic Orban, a afirmat, duminica seara, ca nu ii poate interzice ministrului Sanatatii, Victor Costache, sa opereze in timpul mandatului deoarece este "un chirurg foarte rar ca valoare" si pacientii il solicita. "Cum sa ii interzic? Pacientii pe care ii opereaza domnul Costache, ei…

- Orban declara drumul expres Craiova-Pitesti prioritate absoluta pentru Guvern: "Dupa 2008 nu s-a facut aproape nimic" Premierul desemnat Ludovic Orban declarat vineri, la Bals, ca realizarea drumului expres Craiova - Pitesti reprezinta "prioritate absoluta" pentru guvern, iar pe…

- Ludovic Orban considera ca „e o problema secundara” daca OUG-urile emise in ședința de marți aveau avize sau nu, important fiind sa fie publicate in Monitorul Oficial, deoarece sunt „extrem de importante”. El a zis ca prin aceste acte, Guvernul a rezolvat situații aparute in urma unor decizii CCR”.„Ordonanța…

- Romanii se vor putea trata gratuit la clinicile private. In ce condiții va fi posibil Romanii care vor avea probleme grave de sanatate se vor putea trata la clinici private, fara sa plateasca nimic, daca sunt asigurați in sistemul public. Asta, după ce Guvernul a aprobat marți seară,…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a anunțat ca noutatea privind ordonanța de modificare a Legii Sanatații, prevede faptul ca pacienții depistați cu tumori sa poata fi operați gratuit și in sistemele private. In acest moment sunt gratuite doar radioterapia și chiomioterapia.

- Deputatul PSD Daniel Suciu a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca se impune demiterea sau demisia ministrului Sanatatii, Victor Costache. Social democratul bistrițean susține ca ministrul s-ar afla intr-o situație de conflict de interese. „Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de…

- In direct la emisiunea sa de pe libertatea.ro, jurnalista Adriana Nedelea a aratat cum ministrul guvernului PNL a modificat un ordin de ministru in favoarea spitalului privat unde lucreaza in același timp cu activitatea de ministru.Libertatea a intrat in posesia mai multor documente electronice din…